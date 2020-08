Mutschellen ist Geheimfavorit, Sarmenstorf trotz Top-Transfer nur Wackelkandidat: Die Prognose zum Saisonstart

Nach dem Abgang von Erfolgstrainer Emilio Munera stellt sich die Frage, ob Nachfolger Sami Drakopoulos die erfolgreiche Arbeit seines Vorgängers gleich weiterführen kann. Vom Kader her bleiben die Lenzburger Aufstiegsanwärter.

Niemand kennt das von Neo-Trainer Salvatore Romano. Gerade mal vier Spieler sind seit dem freiwilligen Abstieg aus der 2. Liga inter geblieben. Dies könnte zu einem Vorteil werden, denn zumindest in der Hinrunde wird es schwierig sein, sich auf die Wettinger einstellen zu können. Fakt ist zudem, dass der FCW mit Boris Dabic einen Top-Transfer landen konnte.

Die Mannschaft von Manuel Calvo ist in dieser Saison eine Wundertüte. Mit dem Abgang vom begnadeten Fussballer Bruno Justio dürfte Suhr zwar kein Spitzenkandidat mehr sein, für die obere Tabellenhälfte wird es jedoch reichen.

Viel ist nicht passiert beim FC Gränichen während der langen Pause. Die Mannschaft kehrt mit praktisch gleichem Gesicht zurück in den Meisterschaftsbetrieb und bestätigt die Leistung vom Vorjahr.

Trainer Daniel Ludäscher könnte in dieser Saison für eine kleine Überraschung sorgen. Neben einem beneidenswerten Teamgeist ist die Mannschaft individuell noch besser besetzt als in der letzten Saison.

Der Geheimfavorit der Liga. Unter Trainer Sergio Colacino ist der FC Mutschellen zusammengewachsen. Die gute Chemie wird das Team, das in dieser Saison individuell noch besser besetzt ist, auch in der kommenden Saison tragen.

Mit Alain Schulz konnte der FC Sarmenstorf den wohl prominentesten Zuzug in dieser Liga landen. Jedoch wird die Qualität von Schulz das Team nicht automatisch zum Topteam machen, viel eher bleibt der FCS ein Wackelkandidat. Für den Ligaerhalt wird es knapp reichen.

12. FC Kölliken

Die Mannschaft von Marco Wüst möchte sich in der Tabelle nach der oberen Hälfte orientieren, jedoch ist die Konkurrenz noch stärker als im Jahr zuvor.

13. FC Othmarsingen

Beat Dünki plant in dieser Saison mit über 12 Spielern, die von den A-Junioren kommen. Dieses Experiment ist zwar durchaus lobenswert, macht Othmarsingen jedoch in dieser Liga, die individuell an sehr viel Klasse zugelegt hat, zu einem Abstiegskandidaten.

14. FC Oftringen

Ohne Abgänge und mit sieben neuen Spielern im Kader kann Trainer Zelimir Skopljak auf mehr Breite zurückgreifen. Ob die Qualität des Kaders für den Klassenerhalt reicht, ist zu bezweifeln.

15. FC Niederwil

Gemeinsam mit Oftringen bleibt die Mannschaft von Luigi Saporito und Reto Salm ein Kandidat für den Abstieg. Es fehlt dem Kader weiterhin an Substanz. Zudem ist die Liga im Vergleich zum Vorjahr stärker einzuschätzen.