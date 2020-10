Muss der Captain auch heute in Schaffhausen auf die Ersatzbank? Trainer Keller und die brisante Personalie Zverotic

Das Gesicht des Captains spricht Bände: not amused! Während die Spieler, die in der Startformation standen, für ein lockeres Auslaufen aus der Kabine kommen, muss Captain Zverotic nach seinem sechsminütigen Kurzeinsatz mit den anderen Reservisten zum Sprinttraining antraben. Das Gesicht des 33-Jährigen spricht Bände: not amused!

Trainer Stephan Keller ist nach Spielschluss nicht überrascht von der Frage, vielmehr hat er damit gerechnet. Gesundheitliche Gründe? Nein! Schonung, weil 72 Stunden später bereits das nächste Spiel in Schaffhausen stattfindet und Zverotic für dieses in der Startelf vorgesehen ist? Nein! Hat Zverotic in den Partien zuvor nicht gut genug gespielt? Nein! Menschliche Gründe? Nein!

Die Frage, ob der FC Aarau am Freitag mit seinem Captain in der Startelf gewonnen statt nur remisiert hätte, ist hypothetisch. Und darum nicht die relevante Frage. Diese lautet: Warum hat Elsad Zverotic kerngesund auf der Ersatzbank Platz nehmen müssen?

Irritierend war die Massnahme dennoch. Keller hat in den Anfangswochen als FCA-Cheftrainer keine Gelegenheit ausgelassen, Zverotic für dessen vorbildliches Engagement zu loben. Und in der Tat: Während andere Führungsspieler an Test- oder Kehrausspielen in zivil auf der Tribüne Platz genommen haben, hat sich Zverotic auf die Bank gesessen, obwohl sein Einsatz nicht vorgesehen war. Er bestand auf einen Platz auf dem Matchblatt, weil er dies als Pflicht eines Captains sah. Auch als Ersatzmann.

Zverotic ist, anders als einige Vorgänger beim FC Aarau, kein Altstar, der in Aarau das Gnadenbrot vor dem nahenden Karriereende abholt. Die biologische Uhr tickt auch bei ihm, doch Kämpferherze wie seines findet man nur wenige im Rest des Kaders.

Anstelle von Zverotic hat im zentralen Mittelfeld Mats Hammerich gespielt. Jenes Eigengewächs also, das von 2018 bis 2020 in den zwei Saisons unter Patrick Rahmen stagniert hat und von dem es nach jeder Halbrunde hiess, ein leihweiser Wechsel zwecks Spielpraxis wäre angebracht, was dann doch nie passiert ist. Hammerichs Potenzial einzuschätzen, ist wegen seiner Nebenrolle in der Vergangenheit nicht ganz einfach. Trotzdem: Er hat immer wieder Chancen erhalten und diese nicht genutzt.

Nun nimmt sich Keller dem 22-jährigen Blondschopf an. In seinen Augen hat Hammerich in der Vergangenheit mitunter als Bauernopfer hinhalten müssen. Ein Spieler brauche mehrere, längere Einsätze, ehe man ihn fair bewerten könne. Fakt ist: Mehr Spielpraxis für einen wie Hammerich passt perfekt zur neuen Strategie des Vereins, konsequent auf junge und regionale Spieler zu setzen. So gesehen macht die Rotation auch Sinn.