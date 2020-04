Multi-Talent Valentina Rosamilia darf derzeit in Rom nur dank einer Sonderbewilligung draussen trainieren

Das hat sich Valentina Rosamilia ganz anders vorgestellt. Kaum ist die 17-jährige Aargauerin so richtig in ihrem Auslandsemester in Italiens Hauptstadt Rom angekommen, schlägt die Coronavirus-Pandemie so richtig zu. Zuerst wird die Schule geschlossen, es folgen die meisten Geschäfte. Seit rund drei Wochen gilt nun zusätzlich eine Ausgangssperre.

«Das ist schon sehr speziell», sagt Rosamilia. Die Mittelstreckenläuferin und Triathletin hatte ihr Elternhaus in Hunzenschwil Mitte Januar verlassen und war nach Rom zu einer Gastfamilie umgezogen.

«In erster Linie habe ich mich für diesen Austausch entschieden, um in der Sprache sattelfest zu werden und das Leben in der Grossstadt kennenzulernen», sagt die im Aargau aufgewachsene Tochter eines Italieners und einer Schweizerin.

Training grösstenteils in der Wohnung der Gastfamilie

Neben Sprache und Lebenserfahrung gaben für die Athletin des BTV Aarau Athletics auch die Trainingsmöglichkeiten den Ausschlag für Rom. Seit drei Jahren startet Rosamilia im Triathlon bereits für das Team Minerva Roma, wo sie während ihres Auslandsemesters auch trainiert hätte.

Doch damit ist jetzt Schluss. Seit Schwimmbäder und weitere Trainingsstätten geschlossen bleiben müssen und auch ihre geliebten Dauerläufe in der freien Natur verboten sind, finden das Kraft- und Ausdauertraining für Rosamilia grösstenteils zu Hause in der Wohnung ihrer Gastfamilie statt.