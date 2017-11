Zoltan Cordas verfügte bereits vor seinem Engagement in Möhlin über einen ausgezeichneten Ruf als sehr professioneller und zielorientierter Handballcoach.

Der 55-Jährige stellte diese Attribute auch eindrucksvoll in den vergangenen zweieinhalb Jahren beim TV Möhlin unter Beweis. Unter seiner Führung wurde das Kader kontinuierlich verjüngt und gleich in seinem ersten Jahr als Trainer, der Saison 2015/16, landete das auf dem 4. Platz der NLB, punktgleich mit der drittplatzierten SG GS/Kadetten Espoirs aus Schaffhausen.

Auch im Cup erfolgreich

Im Schweizer Cup 1/8-Final besiegten Cordas Schützlinge zudem den A-Ligisten RTV Basel in der ausverkauften Steinlihalle, bevor sich Möhlin im ¼-Final gegen Pfadi Winterthur geschlagen geben musste.

Der schnelle, attraktive Handball, sowie sein Konzept mit jungen und motivierten Spieler aus dem eigenen Nachwuchs zu spielen stiess in Möhlin auf grosse Zustimmung und so wurde Cordas Vertrag um zwei Jahre verlängert. Die Saison 2016/17 beendete die Mannschaft wieder auf Platz 4, nur einen Punkt hinter Baden.

Bester Saisonstart seit Wiederaufstieg in die NLB

In der derzeit laufenden Saison 2017/18 legte Möhlin den besten Start seit dem Wiederaufstieg in die NLB hin. Erst der STV Baden konnte die Siegesserie der jungen Wilden nach 6 Siegen in Folge stoppen.

Die beiden Cup-Erfolge gegen die NLA-Teams GC Amicitia Zürich und TV Endingen zeigten eindrücklich, dass mit Zoltan Cordas der Erfolg zurück nach Möhlin kam, und im Viertelfinal gegen den Ligakrösus Kadetten Schaffhausen eroberte die Mannschaft trotz Niederlage die Herzen der Möhliner Handball-Fans.

Zurück nach Österreich

«Das dreijährige Projekt, das Kader zu verjüngen und mit eigenen Junioren zu besetzen ist 5geglückt, sagt Zoltan Cordas. «Die Mannschaft ist bereit für einen neuen Trainer.»

Den charismatischen Handballlehrer zieht es nun zurück in seine oberösterreichische Heimat nach Linz, wo seine Trainerkarriere begann.

Der TV Möhlin dankt an dieser Stelle Zoltan Cordas herzlich für seine wertvolle Arbeit und seine Verdienste. Simon Mahrer, Präsident des TV Möhlin meint: «Zoltan hat die Handball-Euphorie zurück nach Möhlin gebracht; auch bei mir persönlich. Ich bedaure seinen Wegzug ausserordentlich und wünsche ihm nur das allerbeste auf seinem weiteren Lebensweg!»