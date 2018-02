Wenn dann war es Hühne Ante Kuduz, der aus dem Rückraum traf, während sich der HSC Suhr Aarau offensiv im Positionsspiel mühte, mit dem Mittel des siebten Feldspielers jedoch früh und vermehrt reüssierte. Weil sich dabei aber auch immer wieder einfache Fehler einschlichen und Kuduz nun vom aufdrehenden, variantenreichen Kevin Jud im Torewerfen unterstützt wurde, setzte sich der Gastgeber bis zur 28. Spielminute beinahe spielend auf 14:10 ab.

Lichtblicke Laube und Christ

Kurz danach wechselte Misha Kaufmann mit Cédric Christ sein zweites, hoffnungsvolles Jungtalent und Eigengewächs ein und beorderte ihn sogleich an die Spitze seiner 5:1-Abwehr, die der zweite Youngster Lukas Laube bereits seit der 20. Spielminute als Abwehrchef dirigierte. Beide sind noch keine 18 Jahre alt und verliehen der Abwehr des NLA-Sechsten nach dem 11:15-Pausenrückstand und verschlafenem Start in den zweiten Durchgang (12:18 nach 34 und 13:20 nach 37 Spielminuten) bis zuletzt wertvolle Stabilität. «Grosses Kompliment an die Beiden, sie haben heute einen super Job gemacht, waren mutig und haben uns so enorm weitergeholfen», lobte Ferrante seine beiden jüngsten Teamkollegen ebenso wie Cheftrainer Misha Kaufmann, der sie als «Lichtblicke der Partie» hervorhob.