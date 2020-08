In den vergangenen Wochen waren die drei Nachwuchstalente Flavio Caserta (16), Ersan Hajdari (19) und Silvan Schwegler (16) in der Schlussphase der Meisterschaft zu ihrem Debüt in der Challenge League gekommen.

Dies, nachdem sie schon seit Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs mit der ersten Mannschaft trainiert hatten. Zuvor zählten sie zu den Stammkräften im Team Aargau U-18.