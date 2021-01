Mit Staff-Badge statt im Goalietrikot: HSC-Torhüter Dario Ferrante ist als Teamarzt der Schweizer Nati an der WM dabei

«Das ist doch...?!» Der eine oder andere informierte Aargauer Handball-Fan vor dem TV-Gerät wird bei den Liveübertragungen der Schweizer Partien an der WM am Donnerstag oder spätestens am Samstag gestutzt haben.

Ferrante wurde noch spontaner zum Mitglied des Schweizer WM-Aufgebots, als der Rest der Delegation. Während die Spieler und der restliche Staff am späten Dienstagabend von ihrem Glück erfahren, wurde er erst am Mittwochmittag angefragt.

Es handelte sich bei seiner Erscheinung nicht etwa um eine Fata Morgana in der ägyptischen Wüste. Der 27-jährige Torhüter des HSC Suhr Aarau ist tatsächlich mit dem Nationalteam nach Ägypten gereist – in der Funktion des Teamarztes.

Weil bis zum planmässigen Abflug am kommenden Morgen keine 24 Stunden mehr blieben, war dringende Koordination angesagt. Ferrante musste WM-Reise mit seinen beiden Arbeitgebern, dem HSC Suhr Aarau und dem Altius Swiss Sportmed Center in Rheinfelden, wo er seit Dezember als Assistenzarzt in einem 50-Prozent-­Pensum unter HSC-Teamarzt Lukas Weisskopf angestellt ist, absprechen. Ein Telefonat jagte das andere, dazwischen kümmerte er sich in Sprechstunden um Patienten.

HSC nicht begeistert, dass Ferrante in der Rückrundenvorbereitung fehlt

Schnell waren seine in den kommenden beiden Wochen angesetzten Tage im Operationssaal und Sprechstunden verschoben. Etwas mehr Mühe bereitete ihm sein Verein. Beim HSC zeigte man sich wenig begeistert davon, in der Vorbereitung auf die Anfang Februar beginnende Rückrunde in der NLA neben Leo Grazioli (dritter Torhüter im WM-Kader) auch noch auf einen zweiten Keeper zu verzichten. «Meine Situation mit den beiden Arbeitgebern ist per se schon speziell. Bei der Altius Klinik erhielt ich sofort grünes Licht, in Bezug auf den HSC habe ich den Entscheid für die Nati aufgrund der drängenden Zeit auf eigene Faust gefällt», sagt Ferrante.