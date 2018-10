Das Querfeldein von Steinmaur wurde erstmals im Jahre 1964 ausgetragen und erlebte am Sonntag die 57. Auflage. Der mehrmalige deutsche Vizemeister Sascha Weber landete einen überlegenen Start-Ziel-Sieg und holte sich als erster Deutscher den Sieg. Weber gewann vor dem Schweizer Simon Zahner und dem Belgier Thomas Joseph.

Sägesser guter Fünfter

Der für den RC Gränichen fahrende Niederämter Severin Sägesser gehörte wie alle andern Elite-Fahrer zu denjenigen, die vom Startangriff von Weber überrascht wurden. Sägesser brauchte mehr als die Hälfte des ersten Morastrennens dieser Saison, um richtig in Fahrt zu kommen.

«Der Start misslang mir völlig. Ich musste lange um den Anschluss kämpfen. Am Schluss kam ich jedoch in Fahrt und konnte mich noch auf den fünften Rang verbessern», erklärte der völlig ausgepumpte 26-jährige Sägesser im Ziel. Mit diesem fünften Rang war Sägesser in Seinmaur wiederum der drittbeste Schweizer. Etwas, was ihm im Januar bereits an der am gleichen Ort und auf der gleichen Strecke ausgetragenen Schweizermeisterschaft gelungen war.