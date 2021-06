Torhüter-Trainer Mit Meistergoalie Andres Hilfiker kehrt die nächste Klublegende zum FC Aarau zurück Erst Frédéric Page als Leiter Administration, nun Andreas «Hausi» Hilfiker als Goalietrainer: Der FC Aarau stärkt seine Nachwuchsabteilung mit dem Fachwissen verdienter Spieler, die sich nach der Aktivkarriere auch in neuen Rollen überzeugt haben.

Andreas Hilfiker kehrt zum FC Aarau zurück. FCA / zvg

Er hat zwölf Jahre lang in der Bundesliga gearbeitet, dort Diego Benaglio zum Schweizer Nationalgoalie geformt und ist 2009 sensationell mit dem VfL Wolfsburg Deutscher Meister geworden: Andreas Hilfiker. Im Kanton Aargau indes bringen die meisten Fussballfans diesen Namen mit dem FC Aarau in Verbindung: Hilfiker war Goalie des «FC Wunder» der Saison 1992/93, als der FCA ein Jahr nach dem Fast-Abstieg die Schweizer Meisterschaft gewann. Insgesamt bestritt der Kölliker 238 Partien für Aarau, ehe er sich 1998 nach Nürnberg verabschiedete und dort der erste Schweizer Goalie in der 1. Bundesliga wurde. Via Berlin, Ulm und Vaduz kehrte er 2003 nach Luzern in die Schweiz zurück und beendete dort 2005 seine Profikarriere.

Hilifker (2.v.r.) mit anderen FCA-Legenden beim Abschiedsspiel von Petar Aleksandrov.

Rolf Jenni / ARC

2006 kehrte er ein erstes Mal zum FC Aarau zurück, als Goalietrainer. In dieser Funktion wurde er Anfang 2008 Knall auf Fall vom damaligen Wolfsburg-Coach Felix Magath abgeworben: Die FCA-Verantwortlichen waren darüber weniger erfreut, für Hilfiker hingegen war es verständlicherweise das Ergreifen einer einmaligen Chance. Über zwölf Jahre lang blieb die vierköpfige Familie Hilfiker in der Autostadt und hinterliess nicht nur sportlich, sondern auch privat Spuren.

Nach der doch eher überraschenden Vertragsauflösung Ende 2019 kehrten die Hilfikers nach Kölliken zurück. Und nun also beginnt Andreas Hilfiker beim FC Aarau das nächste berufliche Kapitel: Als Verantwortlicher über die Goalieausbildung in der kantonalen Nachwuchsabteilung «Team Aargau». Das Amt des Goalietrainers der Profimannschaft stand zu Beginn der Gespräche mit den FCA-Verantwortlichen auch zur Disposition, Hilfiker aber soll das vom ersten Moment an abgelehnt haben mit der Begründung, in diesem Bereich genug erlebt zu haben und sich künftig nur um die Jugend kümmern zu wollen. Natürlich aber wird der Austausch zwischen ihm und Flamur Tahiraj, seit 2018 Goalietrainer der Profis, eng sein – der ein oder andere Tipp der Koryphäe Hilfiker dürfte auch dem Profiteam weiterhelfen.

Die Rückkehr von Hilfiker ist die zweite einer FCA-Klublegende innert kurzer Zeit: Anfang dieser Woche wurde bekannt, dass Frédéric Page, langjähriger Innenverteidiger im Brügglifeld, wie Hilfiker eine Führungsrolle in der Nachwuchsabteilung übernimmt. In dieser Rolle hat Page zuvor sieben Jahre lang erfolgreiche Arbeit bei Xamax Neuenburg geleistet. Die Verpflichtung von Hilfiker und Page ist nicht nur fachlich ein Quantensprung für das «Team Aargau» - es ist auch ein deutliches Statement für die vor einem Jahr gestartete Strategie, konsequent auf selber ausgebildete Spieler zu setzen und die Pipeline zwischen Nachwuchs und Profis stärker zu öffnen.