Der FC Aarau tritt im Tessin zum Nachholspiel der 10. Runde gegen den FC Chiasso an. Das Spiel war ursprünglich auf den 20. November terminiert, musste aufgrund von Coronafällen bei den Tessinern aber verschoben werden. Der FCA will sich mit einem Auswärtssieg gegen das Tabellenschlusslicht in der Verfolgergruppe der Challenge League etablieren. Verfolgen Sie die Partie ab 19 Uhr bei uns im Liveticker.