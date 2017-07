Der 24-jährige Sead Hajrovic klopft dem 19-jährigen Dragiša Gudelj auf den Rücken, ruft ihm etwas zu und schüttelt ihn. Dann lässt er ihn los, das Spiel geht weiter. Die Szene ereignet sich im ersten Saisonspiel, das der FC Wohlen in Winterthur am Samstag mit 3:1 gewonnen hat. Sie verdeutlicht: Bei den Wohlern tragen die jungen Spieler grosse Verantwortung – vor allem in der Defensive.

Gudelj spielt auf der linken Seite, Hajrovic ordnet das Spiel aus der Mitte heraus. Wenn die beiden auf die rechte Seite blicken, sehen sie den auch erst 20-jährigen Jan Elvedi. Die Dreierabwehrkette der Wohler hat also ein Durchschnittsalter von gerade mal 21 Jahren.

Die Highlights des Spiels gegen Winterthur: