Er wird oft bemüht, häufig beschworen und immer wieder zitiert: der Heimvorteil. So auch rund um den HSC Suhr Aarau. Exponenten des Klubs führen den Heimvorteil in den vergangenen Tagen und Wochen regelmässig ins Feld.

Durch den hervorragenden Start der Aargauer in die NLA-Finalrunde mit gleich drei Siegen in Serie wurde der Heimvorteil für die Playoff-Viertelfinals plötzlich zu einer mehr als realistischen Option. Und ist es trotz zuletzt zwei Niederlagen in Folge weiterhin.

Trumpf im Ärmel

Der HSC ist drei Runden vor Abschluss der Finalrunde im dritten Tabellenrang klassiert. Allerdings: Der Vorsprung aufdas sechstplatzierte St. Otmar St. Gallen, den Gegner vom Sonntag, beträgt nur drei Punkte.

Im Kampf um den Heimvorteil in der entscheidenden Saisonphase hat der HSC sogar noch einen Trumpf im Ärmel: den Heimvorteil. Zwei der drei verbleibenden Partien der Finalrunde trägt Suhr Aarau in der heimischen Schachenhalle aus. Ein Blick in die Statistik fördert aber erstaunliches zutage:

Der HSC tut sich in der laufenden Saison zu Hause nicht unbedingt leichter als in fremden Hallen. In der Hauptrunde verbuchte Suhr Aarau sowohl in der Schachenhalle als auch auswärts je vier Siege und drei Niederlagen. In der Finalrunde waren es zu Hause bisher ein Sieg und zwei Niederlagen sowie auswärts drei Siege und nur eine Niederlage.

Warum also ist der Heimvorteil dennoch so wünschenswert? «In den Playoffs fehlt mir die Erfahrung, um diese Frage zu beantworten», sagt HSC-Co-Captain Tim Aufdenblatten. In der vergangenen Saison spielte er mit seinem Team zum ersten Mal überhaupt eine Playoff-Serie – und verlor diese gegen die Kadetten Schaffhausen mit 0:3 Siegen.

«Aber eines ist klar: Der Heimvorteil ist vor allem im Kopf wichtig. Haben wir ihn auf unserer Seite, heisst das auch, dass wir gegen ein Team spielen, demgegenüber wir besser klassiert waren. Das gibt ein gutes Gefühl», fügt Aufdenblatten an.