Mit früherem Ajax-Profi: FC Aarau testet gegen den SC Kriens

Bergsma ist Holländer und wurde in der berühmten Jugend von Ajax Amsterdam ausgebildet. Er galt nach der Unterzeichnung des ersten Profivertrags als grosses Talent und führte in der Saison 2017/18 die zweite Mannschaft von Ajax als Captain zum Meistertitel in der zweithöchsten holländischen Liga. Weil die Konkurrenz im mit Weltklasse-Profis bestückten Ajax-Fanionteam zu gross war, wollte er den Durchbruch beim weiteren holländischen Topklub AZ Alkmaar schaffen. Dort kam er vorwiegend in der U21 zum Einsatz, ehe er Ende 2019 zum Zweitligisten Den Bosch ausgeliehen wurde und dort bis zum Saison-Abbruch wegen Corona Stammspieler war.