Die enttäuschenden Leistungen seit Saisonbeginn und die sportliche Irrelevanz der Rückrunde haben grossen Einfluss auf die Zuschauerzahlen im Brügglifeld: In den bisher 13 FCA-Heimspielen erreichte die offizielle Zuschauerzahl nie die 3000er-Marke. Bleibt es bis zum Saisonende dabei, käme es zu einem traurigen Novum.

Um das zu verhindern, wirbt der FC Aarau ab sofort um die Gunst von mehr Zuschauern: In jedem der verbleibenden fünf Heimspiele sind spezielle Aktionen geplant, um mehr Besucher ins Brügglifeld zu locken.

2 für 1

Den Anfang macht die Partie am Ostermontag gegen Winterthur (16 Uhr), die unter dem Motto «2 für 1» steht. Im Klartext heisst das: Jedes gekaufte Einzelticket und jede Saisonkarte ist für zwei Personen gültig. Die Aktion gilt sowohl für Stehplatz- als auch für Tribünen-Tickets. Die Begleitpersonen erhalten ihr Billett bei der Einlasskontrolle, müssen dieses also nicht an der Tageskasse abholen.