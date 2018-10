Es will einfach nicht gelingen! Nach elf Challenge-League-Spielen kassiert der FC Aarau in der Partie gegen Servette die neunte Niederlage. Dank einem Schuss aus dem Nichts von Maierhofer liegt Aarau zur Pause mit 1:0 in Führung – danach hat der FCA den Genfern aber nicht mehr viel entgegenzusetzen. In der zweiten Halbzeit nimmt Servette das Spiel in die Hand und schiesst sich verdient zum 3:1-Sieg.