Die Wiederaufnahme des Meisterschaftsbetriebs ist dem FC Baden gründlich missglückt. Gegen die SR Delémont setzt es zu Hause eine 1:3-Niederlage ab, obwohl die Gastgeber zu Beginn der Partie noch in Front lagen. «Wir wollten sie eigentlich weg von unserem Tor halten», resümiert Baden-Trainer Thomas Jent. «Das hat leider nicht geklappt», fügt er trocken an.

Bereits von Beginn an versuchten beide Teams, mit viel Offensiv-Power dem Spiel ihren Stempel aufzudrücken. Trotzdem verlief die Startphase noch relativ ruhig – bis in die 11. Minute. Die Badener können den Ball laufen lassen und kombinieren sich schön durch die Hintermannschaft der Gäste. Am Ende der Ball-Stafette steht Nikola Milosevic, der sehenswert zum 1:0 einschieben kann.

Allerdings konnten die Badener das Momentum nicht nutzen. In der Folge bissen sich die Delsberger eine Weile in der Hälfte des FCB fest. Die Badener liessen sich zurückdrängen, Delémont kam immer besser ins Spiel.

Es brauchte sogar die starken Reflexe von FCB-Schlussmann Christian Baldinger, um die knappe Führung zu halten. Für den Badener Torhüter ist es eine spezielle Partie. Als im Hinspiel Baden auf Delémont traf, streifte sich der 23-Jährige noch das gelbe Shirt der Jurassier über (allerdings ohne Einsatz).

Nachdem sich die Gastgeber wieder fangen konnten, endete die erste Hälfte, wie sie begonnen hat: in einer ruhigen Phase mit Aktionen auf beiden Seiten – und dem unverhofften Ausgleichstreffer der Gäste. Nach einem Freistoss kam Timothy Müller zum Kopfball.

Dieser prallte an den Pfosten und via Baldinger vor die Füsse von Diogo Carvalho, der nur noch einzuschieben brauchte. Mit dem 1:1 ging es in die Kabine. «Wir waren zu passiv und wollten nur verwalten», erklärt Jent. «Vielleicht waren wir wieder zu nervös und wollten die Sache zu gut machen», ergänzt er.

Die Badener versuchten in Umgang 2 gleich auf diesen Gegentreffer zur Unzeit zu reagieren. Es dauerte keine Minute, bis das erste Geschoss auf das Gäste-Tor flog. Allerdings ging es auch nicht lange, bis Baldinger spektakulär eingreifen musste.

Nach rund einer Stunde hat Delémont das Spiel gedreht. Die Badener können eine heikle Situation mehrfach nicht klären. Allerdings brauchen auch die Gäste mehrere Anläufe, um den Ball im Netz zum 2:1 unterzubringen. Der Rückstand animierte die Badener aufzudrehen. Doch obwohl sie die Gäste zurückzudrängen vermochten, verteidigten diese geschickt.

Das Anrennen der Hausherren blieb unbelohnt. Den Schlusspunkt setzten die Gäste in der 83. Minute mit dem 3:1. «Wir haben bis ans Ende gekämpft, das spricht für unsere Moral», sagt Jent.

Bereits in wenigen Tagen geht es für den FC Baden weiter. Die Esp-Truppe tritt am Mittwoch, 10. März, um 20.00 Uhr auswärts im Stadion Schlottermilch zum Nachholspiel gegen den FC Sursee an.

Zum Abschluss der «englischen Woche» empfängt der FC Baden zu Hause den FC Schötz. Die Partie gegen die Innerschweizer findet im Esp am Samstag, 17. März, statt und beginnt um 16.00 Uhr. Dieser strengen Phase blickt der Trainer positiv entgegen: «So bleibt keine Zeit zum Nachdenken», meint Jent.