Goldener Herbst 2013: Sandra Sforza und Michael Winsauer feiern die zivile Hochzeit. Die Schwester des früheren Fussball-Stars Ciriaco Sforza und der Abwehrchef des FC Wohlen lassen sich am Freitag, 25. Oktober, mit Pferd und Wagen durchs Zentrum der Freiämter Metropole kutschieren. Die hübsche Braut mit Dirndl setzt ihr strahlendes Lächeln auf. Der fesche Michael Winsauer, zur Feier des Tages mit Lederhose und Tiroler Hut unterwegs, winkt dem einen oder anderen Fan des FC Wohlen zu.

Beim Strohmuseum im Park macht die Kutsche Halt. Das Traumpaar steigt aus und gibt sich kurze Zeit später im Trauzimmer das Ja-Wort. Die Verwandten, Freunde und Kollegen freuen sich und applaudieren. Nach einem Aperitif, einigen Ansprachen und vielen Glückwünschen geht die Feier in einer Pizzeria in Sarmenstorf weiter. Der Freudentag nimmt seinen Lauf. Mit lauter glücklichen Menschen! Mit lauter fröhlichen Gesichtern!

Vom Skilehrer zum Primarlehrer

Viereinhalb Jahre später empfängt mich Michael Winsauer in seinem Klassenzimmer im Schulhaus in Waltenschwil. Winsauer ist Lehrer und unterrichtet im kleinen Nachbardorf von Wohlen eine sechste Klasse mit acht Buben und fünf Mädchen. Während der Mittagspause nimmt er sich Zeit für ein Interview. «Nachdem ich Ende Saison 2013/14 die Fussballschuhe an den Nagel gehängt habe, ist viel passiert», blickt er zurück. «Ich bin in Tirol aufgewachsen und war Skilehrer in Kitzbühel, aber dank dem Fussball und dank einer wunderbaren Frau habe ich in der Schweiz eine zweite Heimat gefunden. Heute bin ich als Primar- und Turnlehrer tätig. Die Arbeit mit den Kindern ist anspruchsvoll, macht mir jedoch grossen Spass.»