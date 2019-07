Nach 36 Spieltagen stehen vier Tore und drei Assists zu Buche. Statistisch ist es Schneuwlys schlechteste Saison seit sieben Jahren. Sein Ziel, das er sich vor jeder neuen Spielzeit setzt, nämlich die Quote in der vorherigen mindestens zu bestätigen, verpasst er. Schneuwly rückblickend: «So gesehen war es nicht meine beste Saison. Es gibt Phasen im Leben eines Stürmers, in denen es nicht läuft. Aber ich habe immer alles für die Mannschaft gegeben, das ist auch wichtig.»

Rückblick: Das Brimborium ist gross, als Marco Schneuwly im Juni 2018 vom FC Aarau präsentiert wird. Seine Verpflichtung verleitet Medien, Experten und Fans endgültig dazu, den zuvor auf dem Spielermarkt schon sehr aktiven Klub vom Brügglifeld als Transfersieger zu bezeichnen. Schliesslich steht hierzulande kaum ein anderer Name so sehr für Tore wie jener von Schneuwly, in seiner Blütephase forderten viele gar ein Nationalmannschafts-Aufgebot für den Fribourger. Entsprechend riesig sind die Erwartungen in Aarau. Einem Stürmer seines Formats sollte es in der zweitklassigen Challenge League trotz fortgeschrittenem Alter locker für einen Spitzenplatz im Torjäger-Ranking reichen – oder?

Jetzt auch noch das. Als hätte Marco Schneuwly nicht schon genug zu beissen an der Formkrise, stattet ihm diese Woche die Verletzungshexe einen Besuch ab: Seither zwickt der Oberschenkel, das erste Heimspiel des FC Aarau in der neuen Saison gegen den SC Kriens (Samstag 19 Uhr) findet ohne ihn statt. Doppelt bitter für Schneuwly: Er hätte gegen die Innerschweizer wohl erneut auf seiner Lieblingsposition im Sturmzentrum spielen und dort den nächsten Anlauf nehmen können, endlich seinem Ruf gerecht zu werden, der ihm auch mit 34 Jahren noch vorauseilt: dem des Torgaranten.

Trotz der Ladehemmung seines Starstürmers qualifiziert sich der FC Aarau im Frühling für die Barrage und steht in dieser nach 4:0-Hinspielsieg in Neuenburg vor dem Aufstieg. Der Rest ist bekannt: Xamax gewinnt im Brügglifeld, setzt sich im Penaltyschiessen 4:0 und schafft den nicht mehr für möglich gehaltenen Ligaverbleib.

Rahmen schätzt Schneuwlys defensives Gewissen, das dieser auch als Offensivspieler hat. Und weil vergangene Saison Stefan Maierhofer im Sturmzentrum so zuverlässig traf und Rahmen auf keinen der beiden verzichten wollte, musste Schneuwly nach links ausweichen. Rahmen nimmt Schneuwly in Schutz: «Er hat viele entscheidende Dinge getan in der vergangenen Saison, ich erinnere etwa an die Flanke auf Maierhofer zum 1:0 gegen Rapperswil-Jona, als wir uns für die Barrage qualifizierten.» Rahmen weiter: «Klar, seine Leistungen in der Vergangenheit schaffen grosse Erwartungen. Ich vertraue ihm weiterhin, Marco hat oft genug bewiesen, dass er es kann.» Solange Rahmen Schneuwly aufstellt, so lange redet er ihn stark. Doch ewig kann und wird die Treue nicht bleiben. Nochmals Rahmen: «Ich erwarte von Marco in Zukunft mehr Skorerpunkte.»

Ein Stück weit ist auch Patrick Rahmen «schuld» daran, dass Marco Schneuwly in seiner ersten Saison im Brügglifeld nicht annähernd die Torquote erreicht hat, die von ihm erwartet wurde: Seit Schneuwly im Oktober 2018 von einer Verletzung zurückkehrte, stellte der FCA-Trainer ihn mehrheitlich am linken Flügel auf. Alles andere als Schneuwlys Lieblingsposition, der sagt: «Wenn ich wünschen könnte, würde ich mich immer vorne im Zentrum aufstellen. Dort kommen meine Stärken am besten zur Geltung. Doch der Trainer hat mir seine Gründe erklärt, warum ich meistens auf links gespielt habe.»

Aus Aarauer Sicht hätte es nie so weit kommen dürfen. Verhindern hätte den Super-Gau auch Marco Schneuwly können, ja müssen: Im Rückspiel läuft die 89. Minute, als Petar Misic den Ball von links in den Strafraum legt, genau vor die Füsse Schneuwlys. Und was tut der Mann mit 165 (!) Profitoren auf der Visitenkarte? Haut den Ball aus sechs Metern mindestens so weit über den Kasten.

Totenstille im Stadion, die FCA-Spieler sinken zu Boden. Wie kann Schneuwly diesen Ball nicht reinmachen? Es wäre aus Sicht des FC Aarau zwar nur das 1:4 gewesen - doch was heisst hier «nur»: Das Tor hätte den Aufstieg in die Super League gesichert, Schneuwly einen Eintrag in die Geschichtsbücher des FC Aarau und ewigen Heldenstatus bei den Fans. Seine bis dato ernüchternden Darbietungen? Vergessen und vergeben!

Resignation? Schneuwly wehrt sich vehement

«Heieiei!» Acht Wochen sind vergangen seit jenes verhängnisvollen Sonntags, Schneuwly kann es immer noch nicht fassen. Er lächelt gequält und versucht zu erklären, was nicht erklärbar ist: «Ich habe mir die Szene einige Male angeschaut und kann nichts erkennen, das ich falsch mache. Mein Laufweg ist perfekt, die Körperhaltung stimmt und ich treffe den Ball gut, aber vielleicht einen Zentimeter zu tief und darum geht er drüber. Aber eigentlich ist es müssig, darüber zu diskutieren, es gibt Dinge, die kann man nicht erklären. Fakt ist: Wäre der Ball reingegangen, würden wir jetzt nicht hier sitzen.»

Diesen letzten Satz können wir so stehen lassen. Schneuwly und der FC Aarau hätten vor einer Woche die neue Saison in Thun, Basel, Bern oder einer anderen der zehn Super-League-Städte begonnen – und nicht in Winterthur. 1:1 steht es dort am Ende nach einem Spiel, das komplett an Mittelstürmer Schneuwly vorbeiläuft. Seine einzige Torchance, notabene eine hochkarätige, vergibt er. Kommt dazu: Für viele Beobachter hat seine Körpersprache in Winterthur etwas Lustloses, ja gar Resignierendes.