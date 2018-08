Der FC Aarau hat in der Vorbereitung gegen Basel, GC und Thun gewonnen. Dass es nur Testspiele waren und die Gegner mit ihren Reserveteams angetreten sind, wurde von der Öffentlichkeit und scheinbar auch von den Spielern dankend ignoriert. Rund um den Verein entstand eine Euphorie, die Erwartungen von Medien und Fans waren riesig. Es wäre wohl besser gewesen, der FC Aarau hätte in der Vorbereitung Probleme gehabt gegen Brüttisellen …

Okay. Aber spätestens nach der zweiten Niederlage im zweiten Spiel muss doch die Einsicht kommen: So einfach wie gedacht geht es nicht.

Meine Erfahrung sagt etwas anderes: Ist die Lawine losgetreten, ist sie nicht zu stoppen. Erst wenn sie im Tal angekommen ist, kann der Wiederaufbau beginnen. Erst wenn alle Spieler und alle im Verein wieder Bodenhaftung haben und der Realität ins Gesicht schauen, ist die Einstellung wieder die richtige.

Ist die FC-Aarau-Lawine schon im Tal angekommen?

Ich sehe nicht in die Köpfe der Spieler. Aber sportlich und stimmungsmässig kann man nicht tiefer fallen. Von daher glaube ich schon, dass alle die Füsse wieder am Boden haben und kapieren, dass es nur mit harter Arbeit besser wird.

Am Willen fehlt es den Spielern nicht, viel mehr am Rezept zur Umsetzung.

Fussball ist ein Abbild des Lebens: Wenn ich mir 5000 Franken von der Bank leihe, muss ich inklusive Zinsen 5500 Franken zurückzahlen, um schuldenfrei zu sein. In der Situation, in der Aarau steckt, müssen die Spieler mehr machen als ihre Gegner, um gleich viel zu bekommen. Sie brauchen fünf Chancen für ein Tor, während dem Gegner eine reicht.

Was haben Sie als Trainer Ihren Teams in ähnlichen Situationen gesagt?

Als ich einst Luzern nach elf Spieltagen übernommen habe, hatten sie zwei Punkte. In so einem Moment ist Fussball nur Psychologie: Im Training müssen elementare Dinge wie Zweikampfverhalten geübt werden, in der Kabinenansprache ist die richtige Mischung gefragt zwischen Selbstvertrauen vermitteln und appellieren an das einfache Spiel.

Wenn der FC Aarau am Samstag in Rapperswil-Jona verliert, wird Trainer Patrick Rahmen wohl zum Bauernopfer und wird entlassen.

Aktionismus bringt jetzt überhaupt nichts, weil die Qualität in der Mannschaft und im Trainerteam offensichtlich ist. Alle im Verein müssen zusammenrücken und mit Demut hart arbeiten.

Seit Sie 2002 den FC Aarau verlassen haben, ist strukturell nichts passiert. Man kann doch nicht hohe Ziele haben und gleichzeitig die Geschäftsstelle stiefmütterlich besetzen.

Dass mit schlanken Strukturen viel möglich ist, beweist seit vielen Jahren der FC Thun. Seit Sandro Burki Sportchef ist, hält sich der Verwaltungsrat aus den sportlichen Entscheidungen raus. So muss es sein.

Mit Verlaub: In Krisenzeiten braucht es eine Führung, die den Karren aus dem Dreck zieht. Umso mehr, wenn der FC Aarau vor einer zukunftsweisenden Stadion-Abstimmung steht.

Der Fokus muss nun auf die sportliche Trendwende gelegt werden. Ein Rücktritt der Führung bringt keine Punkte.

Das vielleicht nicht. Aber vielleicht würde so endlich die dringend nötige Dynamik den Verein erfassen.

Ich hoffe, die Aarauer Stimmbürger sind nicht so bünzlig und verweigern dem FC Aarau wegen der momentanen Krise das Stadion. In dieser Frage geht es um den ganzen Kanton und darum, ob der Kanton langfristig in der wichtigsten Sportart ganz oben mitspielt.

Hat es sich die Klubführung in den vergangenen Jahren nicht zu einfach gemacht, indem sie mit der Opferrolle in der Stadionfrage kokettierte, statt den Verein unabhängig davon zu modernisieren?

Das neue Stadion wurde zum Thema, als wir 1993 Meister wurden. Was seither abging, ist ein Witz. Ist es der Sinn der Demokratie, dass eine einzige Person den Willen von zigtausend Aarauern verhindern kann? Der FC Aarau ist der Leidtragende dieses Trauerspiels. Und was jetzt passiert, das hat Alfred Schmid nicht verdient: Er hat mit dem Sportchef-Wechsel alles gut aufgegleist und ausgerechnet seither läuft es so schlecht wie nie.