Seit der Medienkonferenz am 15. November sind innert 48 Stunden bereits 1’202 Tickets weg, was Spenden im Betrag von CHF 209'553.00 entspricht. Michael Hunziker, Mitinitiant, kommentiert: „Die Unterstützung aus der Bevölkerung und von Unternehmen ist bereits beachtlich. Der bisherige Verlauf zeigt, dass unser Ziel erreichbar ist.“



Die Spenden setzen sich wie folgt zusammen:

Anzahl SpenderInnen: 456

SpenderInnen mit Wohnsitz ausserhalb Aarau: 367

SpenderInnen mit Wohnsitz im Ausland: 3 (Tschechien, Ungarn, Mexiko) Spendenbetrag (Total): CHF 209'553.00

Anzahl Spenden unter CHF 50: 11

Anzahl Spenden von CHF 50 bis CHF 4'999: 434

Anzahl Spenden ab CHF 5'000: 11

Kleinste Spende: CHF 1 Grösste Spende: CHF 50'000

Häufigste Spendenart: Spenden zu CHF 100





Die meinstadion.ch GmbH wird zukünftig in der Regel wöchentlich (jeweils am Freitag) detailliert über die eingegangenen Spenden berichten. Unter meinstadion.ch wird der eingegangene Spendenbetrag in der Regel täglich aktualisiert.