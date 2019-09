In der Mannschaftssitzung habe ich kein Wort über die Taktik verloren, zum ersten und wohl letzten Mal in meiner Trainerkarriere. Warum auch? Was hätte das gebracht? Taktik war an diesem Tag die unwichtigste Sache der Welt! Ich habe nur an den Stolz der Spieler appelliert, ich wollte sie emotional berühren und ihnen einen Grund geben, an diesem Tag auf dem Platz zu sterben, sie brauchten das. An der Wand hing ein Blatt mit allen Namen in der Startelf – ich habe im Vergleich zum Hinspiel fünf Mal gewechselt und nur Spieler aufgestellt, von denen ich wusste, dass sie mit Herz dabei sind. Ob jeder von ihnen auf seiner besten Position steht, war sekundär. Charles Pickel musste zum ersten Mal in seiner Karriere am Flügel ran. In der Kabine war es ruhig, aber ich habe in die Augen der Spieler geschaut und gespürt, dass sie denken wie Menschen, die alles verloren haben in ihrem Leben. Schauen sie: Wenn sie ein Haus bauen, schützen sie es vor Einbrechern. Wenn sie ein neues Auto kaufen, ist ihre grosse Sorge, dass es einen Kratzer bekommt. Wenn Sie neue Schuhe tragen, gehen sie jeder Pfütze aus dem Weg. Warum? Weil sie etwas zu verlieren haben. Aber wer nichts zu verlieren hat, der hat keine Angst vor dem Tod. Genauso haben wir dann auch gespielt. Die paar Hundert Fans, die noch nach Aarau gekommen sind, haben das gespürt und die Mannschaft trotz der aussichtslosen Situation von der ersten Sekunde an angefeuert. Dass der Gästesektor im Brügglifeld halb leer blieb, war doch klar: Ich als Fan hätte mir auch gut überlegt, für 40 Franken an diesem heissen Tag nach Aarau zu fahren oder doch lieber im Garten den Grill anzumachen.