In dieser Woche finden im Zurzibieter Dorf die Rad-Schweizer-Meisterschaften statt. Silvan Dillier ist hier allgegenwärtig. Sei es auf Plakaten, an Hausfassaden oder auf Asphalt-Sprayereien. Dass die nationalen Titelkämpfe in Schneisingen durchgeführt werden, ist nicht zuletzt das Verdienst Dilliers. Mit seinen Erfolgen am Giro d’Italia (Etappensieg), dem Schweizer-Meister-Titel im vergangenen Jahr und dem zweiten Rang bei Paris-Roubaix löste Dillier in der Gemeinde eine regelrechte Rad-Euphorie aus. Der ansässige Velo-Club, in dem der 27-Jährige ebenfalls Mitglied ist, wollte mit der Durchführung des Events die Erfolge ihres bekanntesten Bürgers würdigen. Grund genug, einen Streifzug mit dem Lokalhelden durch sein Schneisingen zu machen.