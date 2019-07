Wenn man die Stimmung am diesjährigen "Meet&Grill" der Gönnervereinigung 2010er als Gradmesser nimmt, dann dürfen sich die FCA-Fans auf eine weitere erfolgreiche und unterhaltsame Saison 2019/20 feiern. Rund 150 Fans erschienen zum traditionellen Saisonauftakt inkl. Mannschaftspräsentation im Brügglifeld.

2010er-Präsident Michael Vock hatte bei seiner Fragerunde zwar deutlich weniger zu tun als vor einem Jahr, als er gleich sieben Neuzänge präsentieren konnte - in diesem Jahr sind erst zwei Spieler (Thiesson und Spadanuda) zum FCA gestossen, wovon der eine (Spadanuda) auch noch krankheitshalber für das "Meet&Grill" absagen musste. Der übriggebliebene Thiesson versprach den Fans: "Ich habe mich bei all meinen Vereinen in den Dienst des Vereins und der Mannschaft gestellt, das werde ich auch in Aarau tun."

Sportchef Sandro Burki konnte die sehnlichst erwarteten und dringend benötigten Neuzugänge nicht als Überraschung zum "Meet&Grill" mitnehmen - aber er versprach den Fans: "Wir sind dran, in Kürze wird sich etwas tun."