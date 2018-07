Der 20-jährige Mittelfeldspieler hatte alle Juniorenstufen im Team Aargau durchlaufen, ehe er am 13. Mai 2016 (3:3 in Wil) zu seinem Debüt in der Challenge League kam.

Nach einer halbjährigen Ausleihe zum SC Cham in die Promotion League etablierte sich Hammerich, aktueller Schweizer U20-Nationalspieler, in der letzten Saison als Stammspieler in der zweithöchsten Spielklasse und durfte die ersten Torerfolge gegen Rapperswil-Jona (3:2) und Vaduz (4:1) bejubeln. Bisher absolvierte er 38 Pflichtspiele im FCA-Trikot; sein bisheriger Vertrag wurde bis zum 30. Juni 2021 verlängert.