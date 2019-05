«Wir wollen zeigen, dass das Hinspiel nur ein Ausrutscher war und dass wir nicht ohne Grund ganz oben in der Tabelle sind», meint Pascal Stump. Der Aussenverteidiger des FC Baden trifft mit einer Equipe als nächstes auf den FC Tuggen. Tuggen? Da war doch mal was. Im Hinspiel kassierte die Esp-Truppe die schmerzhafteste Niederlage der Saison. Gleich mit einem 2:6 musste man den Heimweg antreten.

Grund zur Sorge besteht allerdings keiner. Das weiss auch FCB-Trainer Ranko Jakovljevic: «Nach diesem Spiel haben wir nur noch einmal verloren. Dieses Spiel ist schon lange vergessen.» Stump fügt an: «Es ein Spitzenkampf und wir werden alles geben, um dieses Spiel zu gewinnen.»

Spitzenkampf – einer von so vielen, die der FC Baden in dieser Saison bereits hatte. Viele Teams haben zu Beginn der Saison Ambitionen angemeldet, einige von ihnen sind übriggeblieben und noch im Kampf um die Aufstiegsspiele dabei. Mit Tuggen, Wettswil-Bonstetten und Eschen/Mauren treffen die Badener in den letzten vier Runden gleich auf drei Mannschaften, die noch im Rennen um die Spitzenplätze dabei sind.

«Die aktuelle Mannschaft hat etwas Spezielles»

Den Beginn macht der FC Tuggen. Vier Runden vor Schluss der 1.-Liga-Meisterschaft trifft der FCB auf die Schwyzer. Die Partie findet am Samstag, 4. Mai 2019, um 16:00 Uhr im Stadion Esp statt. «Tuggen ist einer der stärksten Mannschaften in dieser Saison. Sie sind sehr ausgeglichen, erzielen am meisten Tore und bekommen wenige. Sie werden sicher mit viel Selbstvertrauen nach Baden kommen und werden versuchen mitzuspielen und Druck ausüben», erklärt Stump.

Die Aufstiegsspiele sind für die Badener rein rechnerisch noch nicht im Trockenen. Die Ausgangslage ist aber gut – wie schon eine Weile nicht mehr. So hat auch Stump in seinen fast sechs Jahren beim FCB einiges erlebt bezüglich Aufstiegsspiele.

Doch in dieser Saison könnte alles anders kommen: «Die aktuelle Mannschaft hat etwas Spezielles, was uns stabiler macht als in anderen Jahren. Wir bekommen wenig Tore und können auf viele Arten und jederzeit Tore erzielen. Wir versuchen in jedem Spiel ruhig zu bleiben und stecken Rückschläge viel besser weg, als in den letzten Jahren», erklärt der 24-Jährige zuversichtlich.