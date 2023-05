Provinzkick-Serie Tore, Platzverweise, Emotionen: Der «Matchday Check» aus Menziken In unserem neuen Format präsentieren wir euch in unregelmässigen Abständen Geschichten rund um die Sportplätze des Landes. Den Auftakt macht die Partie FC Menzo Reinach gegen den FC Suhr.

Auf der Fluckmatt ist man immer nah am Geschehen. Benjamin Netz

1. Das Spiel

Für Fussballfeinschmecker bot die Partie zwischen dem abstiegsbedrohten Gastgeber Menzo Reinach und dem kriselnden Wintermeister alles, was das Herz begehrt.

Sechs Tore fielen beim 3:3-Unentschieden, das keines der beiden Teams so recht vorwärts bringt. Zwei Treffer davon in der Schlussphase. Zunächst traf Reinachs Lars Luterbach zum viel umjubelten 3:2 für die Hausherren, ehe der gerade erst von einer Verletzung zurückgekehrte Goran Antic mit dem letzten Angriff des Spiels doch noch den Ausgleich erzielen konnte.

Dabei agierten die Gäste über die Hälfte des Spiels in Unterzahl, nachdem Defensivmann Loris Desando nach einer Notbremse des Feldes verwiesen wurde. Ihm folgte zwischen den beiden Toren in der Schlussphase der Torschütze zum zwischenzeitlichen 3:2 Lars Luterbacher, nachdem dieser einen Gegenspieler rüde von den Beinen geholt hatte.

Rund 100 Fans waren bei dieser spannenden Affiche dabei. Benjamin Netz

2. Der Sportplatz

Die Fluckmatt, ein idyllischer Flecken Erde am Rande der Gemeinde Reinach, direkt neben der örtlichen Badi gelegen. Ein paar Stufen auf der einen und Sitzbänke auf der anderen Seite laden die Fans zum verweilen ein.

Hinter dem Tor auf der Südseite steht ein in grün gehaltenes, doch sehr in die Jahre gekommenes Gebäude, in dem sich nicht nur die Spielerumkleiden befinden, sondern auch ein kleiner Kiosk. Die Terrasse davor ist gedeckt und bietet einige Sitzgelegenheiten inklusive ein paar Tischen.

Gemütlich, aber doch ein wenig in die Jahre gekommen. Benjamin Netz

7 Franken kostet der Eintritt auf die Anlage des FC Menzo Reinach. Ligadurchschnitt.

3. Die Fans

Ein Vater trägt sein Kind spazieren, einige Kids rufen aufgeregt Parolen in Richtung Spielfeld und versuchen den Schiedsrichterassistenten abzulenken. Szenen, wie sie sich auf vielen Sportplätzen der Schweiz Woche für Woche abspielen. Aber das macht es irgendwie vertraut und gemütlich. Es geht familiär zu auf der Fluckmatt. Gemächlich, entspannt, aber dann doch wieder emotional.

4. Feinkost

Das Catering beim FC Menzo Reinach bietet einige Besonderheiten. Klar, der bestellte Kaffee für 3.50 Franken ist nun nichts, was Fans des Amateurfussball irgendwie überraschen würde. Vielmehr ist es das gebotene Grillgut, das überzeugt. Getestet wurde es zwar nicht, aber das bereitgelegte Fladenbrot, garniert mit allerlei Beilagen sowie das, was sich auf dem Grill befanden, liessen einem doch das Wasser im Munde zusammenlaufen.

5. Wie beim Eishockey

Bei allem Trubel in der Schlussphase mit zwei Treffern und einem Platzverweis liess sich ein Mann nicht aus der Ruhe bringen: der ältere, freundliche Herr an der Kasse. Auch dann nicht, als nach Abpfiff der kurz zuvor mit der roten Karte bedachte Lars Luterbacher noch einmal auf den Platz lief, um dem Schiedsrichtergespann die Meinung zu geigen und sich davon auch nicht von seiner Freundin abhalten liess, die ihm hinterher lief. Diese Szene kommentierte er ganz trocken: «Ach, das isch wie im Iishockey.» Ganz unrecht hatte er nicht.