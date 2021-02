Der FC Aarau trat in Zürich zum Nachholspiel gegen den Grashoppers Club Zürich an. Gegen den Leader der Challenge League wollten die Aarauer den ersten Dreier der Rückrunde einfahren und damit den Anschluss an die Tabellenspitze wahren. Trotz Traumstart gibt der FCA das Spiel in der zweiten Halbzeit aus der Hand und wartet somit weiterhin auf den ersten Sieg der Rückrunde. Besonders bitter für den FC Aarau ist, dass Olivier Jäckle in der Nachspielzeit einen Foulelfmeter verschiesst und damit die unglückliche Niederlage besiegelt.