Matchbericht Gashi trifft bei Rückkehr: Aarau gelingt souveräner Heimsieg gegen Wil Nach der Schmach gegen Chiasso zeigt der FC Aarau eine Reaktion und gewinnt im Brügglifeld mit 3:0 gegen den FC Wil. Leon Bergsma glänzt dabei als Doppeltorschütze. Nebenbei netzt auch Rückkehrer Gashi nach dreimonatiger Absenz wieder ein.

Der FC Aarau zeigte eine eindrückliche Reaktion auf die 0:2-Niederlage beim Schlusslicht aus Chiasso und vermochte die Wiler über weite Strecken des Spiels zu dominieren - über die ganze Spielzeit fand kein Schuss der Gäste auf das Tor von Simon Enzler, während Aarau selbst nicht weniger als 23 Abschlüsse verbuchte. Kurz vor dem Ende der ersten Halbzeit belohnte sich der FCA für eine Druckphase mit dem überfälligen Führungstreffer, als Abwehrspieler Léon Bergsma nach einem abgewehrten Schuss von Randy Schneider goldrichtig stand.

Gashi krönt sein Comeback in der Nachspielzeit

Auch nach dem Seitenwechsel liessen die Schützlinge von Cheftrainer Stephan Keller gegen die beste Mannschaft des Jahres 2021, welche in den letzten neun Begegnungen nur sechs Gegentreffer zuliess, nichts anbrennen und feierten schliesslich einen deutlichen Heimsieg. In der 82. Minute schnürte Bergsma einen Doppelpack, als ein Eckball von Kevin Spadanuda via Mickaël Almeida zum Holländer fand. Und in der Nachspielzeit krönte Shkelzen Gashi sein Comeback mit einem sehenswerten Treffer zum 3:0-Endstand.

Die Aarauer bleiben somit an der Konkurrenz im Kampf um den Barrage-Platz dran. Aktuell beträgt der Rückstand auf den Zweitplatzierten FC Thun nur vier Punkte. Am kommenden Freitag (20.00 Uhr) ist der FCA zu Gast beim Tabellenführer Grasshopper Club Zürich.

Matchtelegramm: FC Aarau - FC Wil 3:0 (1:0) Brügglifeld. - 5 Zuschauer. - SR: Schärer. - Tore: 44. Bergsma (Schneider) 1:0. 82. Bergsma (Almeida) 2:0. 94. Gashi (Conus) 3:0.

Aarau: Enzler; Giger, Thiesson, Bergsma, Conus; Jäckle, Hammerich; Spadanuda (83. Spadanuda), Schneider (60. Rrudhani), Balaj (71. Almeida); Stojilkovic (83. Gashi).

Wil: De Mol; Dickenmann (80. Ndau), Izmirlioglu, Muntwiler, Kronig (80. Blasucci); Kamber, Krasniqi; Fazliu (63. Zumberi); Koide (63. Haile-Selassie), Silvio, Tushi.

Bemerkungen: Aarau ohne Schindelholz (krank), Hajdari, Peralta, Qollaku, Thaler, Verboom (alle verletzt), Avdyli, Caserta und Hasani (alle nicht im Aufgebot). Wil ohne Talabidi (krank), Abazi, Ismaili (beide verletzt), Abubakar, Brahimi, Jones, Köhn, Krunic, Mettler, Paunescu, Sarcevic und Schäppi (alle nicht im Aufgebot). - Verwarnung: 54. Izmirlioglu (Foulspiel).

Das sind die Stimmen zur Partie: