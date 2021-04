Matchbericht Nach turbulenter Schlussphase: Der FC Aarau lässt gegen Winterthur wichtige Punkte liegen Gegen Winterthur wollte der FC Aarau die 0:7-Schmach vom Dienstag vergessen machen. Trotz einer engagierten Leistung müssen sich die Aarauer jedoch mit einem Unentschieden begnügen und lassen damit wichtige Punkte im Aufstiegsrennen liegen.

Der FC Aarau will sich nach der 0:7-Schmach gegen Wil am Dienstag rehabilitieren und gegen Winterthur wieder auf die Siegerstrasse zurückkehren. freshfocus

Wie reagiert der FC Aarau auf das 0:7 gegen den FC Wil? Kann die Mannschaft von Trainer Stephan Keller die Kanterniederlage vom vergangenen Dienstag wegstecken? Oder läuft sie drei Tage später auf dem Kunstrasen im Wiler Bergholz gegen Winterthur erneut in einen Hammer?

Blamage vom Dienstag aus den Köpfen gestrichen

Drei Fragen, eine Antwort: Der FC Aarau hat die Pleite weggesteckt! Die zuletzt arg gebeutelte Mannschaft zeigte gegen Winterthur vor allem in offensiver Hinsicht, was in ihr steckt. Mann des Spiels war zweifellos Mickael Almeida, der seine Torgefährlichkeit erneut unter Beweis stellte und seine Saisontreffer vier und fünf erzielte. Im gleichen Atemzug kann man Kevin Spadanuda nennen, der nicht nur das zwischenzeitliche 1:1 erzielte, sondern sich mit seinen Energieanfällen und Rushes auf der linken Angriffsseite positiv in Szene setzte.

Der Mann des Spiels. Mickael Almeida war gegen Winterthur doppelt erfolgreich. freshfocus

Dass es für den FC Aarau gegen ein aggressives Winterthur schliesslich nur zu einem 3:3 reichte, ist auf die Fehleranfälligkeit der Aarauer in der Defensive zurückzuführen. Dennoch: Wer vier Minuten vor Schluss den vermeintlichen Siegestreffer schiesst, sollte sich eigentlich die Butter nicht mehr vom Brot nehmen lassen.

Erneut wichtige Punkte im Aufstiegsrennen liegen gelassen

So gesehen hat der FC Aarau nämlich eine grosse Chance verpasst. Mit einem Erfolg gegen Winterthur hätte man den Rückstand auf die auf dem Barrage-Platz klassierten Thuner auf drei Punkte verringern können. Die Berner Oberländer verloren im Zürcher Letzigrund gegen GC 1:3, liegen aber immer noch fünf Zähler vor den drittklassierten Aarauern. Fünf Runden vor Schluss liegt für Kellers Team Rang 2 aber trotzdem noch in Reichweite.

Donat Rrudhani machte als Ersatz-Linksverteidiger eine unglückliche Figur. freshfocus

Der FC Aarau zeigte gegen Winterthur, dass er sich für die Blamage gegen Wil rehabilitieren will. Das Team war von Beginn an voll bei der Sache, setzte viele offensive Akzente, hatte mit dem schnellen Umschaltspiel der Winterthurer aber seine liebe Mühe und lag zur Pause mit 1:2 zurück. Eine unglückliche Figur bei beiden Gegentreffern machte Linksverteidiger Donat Rrudhani. Nach neun Minuten leistete er sich ein penaltyreifes Foul innerhalb des Strafraums an Sayfallah Ltaief. Und nach einer halben Stunde bediente er Remo Arnold mit einer unfreiwilligen Kopfball-Vorlage. Dazwischen traf Kevin Spadanuda nach einem herrlichen Doppelpass mit Liridon Balaj zum zwischenzeitlichen 1:1 (17.).

Jubel bei Kevin Spadanuda über seinen Treffer zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich. freshfocus

Der Offensivgeist der Aarauer in der zweiten Halbzeit wurde mit dem schnellen Ausgleich belohnt. Nach einem Pass in die Tiefe von Mats Hammerich erzielte Almeida das 2:2 (52.). Danach hielten die Gäste den Druck auf Winterthur aufrecht. Der dritte FCA-Treffer lag mehrmals in der Luft. Und als Almeida nach 86 Minuten mit einem herrlichen Flugkopfball seinen Doppelpack schnürte und fünften Saisontreffer erzielte, bog die Mannschaft von Trainer Stephan Keller auf die Siegesstrasse ein. Weit gefehlt! Zwei Minuten später traf Samir Ramizi mit einem Knaller von der Strafraumgrenze zum 3:3. Dabei blieb es.

Vielversprechendes Debüt von Kosovo-Juwel Avdyli

Bleibt aus Aarauer Sicht die Randnotiz, dass Milot Avdyli zu seinem Pflichtspieldebüt kam. Der 18-jährige Kosovare zeigte während seines 20-minütigen Einsatzes, dass er ein Versprechen für die Zukunft ist.

Milot Avdyli kam zu seinem Debüt im Dress des FC Aarau. freshfocus

Und noch etwas: Eine Woche vor dem Heimspiel gegen Leader GC und elf Tage vor dem Cup-Halbfinal gegen den FC Luzern hat der FC Aarau bewiesen, dass die Blamage gegen Wil nicht mehr als ein Ausrutscher war. Noch tanzt der FC Aarau also auf zwei Hochzeiten. Noch ist sowohl der Aufstieg in die Super League als auch der Cupsieg möglich.

Matchtelegramm FC Winterthur - FC Aarau 3:3 (1:2) Bergholz. - 100 Zuschauer. - SR: Schärli. - Tore: 11. Mahamid 1:0. 17. Spadanuda (Balaj) 1:1. 30. Arnold 2:1. 52. Almeida (Hammerich) 2:2. 86. Almeida (Rrudhani) 2:3. 88. Ramizi 3:3.

Winterthur: Marzino; Isik, Baak (46. Gantenbein), Lekaj, Wittwer; Arnold; Callà (93. Di Nucci), Ramizi, Pepsi (93. Kriz), Ltaief; Mahamid (22. Emeghara).

Aarau: Enzler; Giger, Thiesson, Bergsma, Rrudhani; Hammerich, Jäckle; Spadanuda (71. Avdyli), Almeida, Balaj (63. Aratore); Stojilkovic (71. Schneider).

Bemerkungen: Winterthur ohne Buess (gesperrt), Alves, Ballet, Costinha, Gonçalves, Roth, Schüpbach, Spiegel, Tolino, Volkart (alle verletzt), Dakaj, Hammer, Pauli und Rama (alle nicht im Aufgebot). Aarau ohne Schindeholz (krank), Conus, Gashi, Peralta, Qollaku, Thaler, Verboom (alle verletzt), Caserta und Hajdari (alle nicht im Aufgebot). - 6. Treffer von Bergsma wegen Offside annulliert. 22. Mahamid verletzt ausgeschieden. 46. Baak verletzt ausgeschieden. - Erstes Pflichtspiel von Milot Avdyli im FCA-Trikot. - Verwarnungen: 38. Balaj, 50. Ltaief, 75. Jäckle, 89. Schneider, 90. Isik (alle Foulspiel).