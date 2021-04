Matchbericht Rrudhani als einziger Torschütze – der FC Aarau holt gegen Schaffhausen drei wichtige Punkte im Kampf um den Aufstieg Nach einer souveränen ersten Halbzeit müssen die Aarauer am Ende um den Sieg bangen. Matchwinner ist Donat Rrudhani, der in der ersten Halbzeit per Foulelfmeter erfolgreich war.

13 Bilder 13 Bilder In der 27. Runde der Challenge-League empfängt der FC Aarau den FC Schaffhausen. freshfocus

Die Aarauer kamen nach einer Viertelstunde zu den ersten Chancen, als Filip Stojilkovic (13.) und Liridon Balaj (16.) - jeweils von Mickaël Almeida in den freien Raum lanciert - gleichermassen an Goalie David Da Costa scheiterten.

Schiedsrichter steht im Mittelpunkt

Nach einer halben Stunde blieb die Pfeife des Unparteiischen bei zwei strittigen Interventionen gegen Stojilkovic und Donat Rrudhani stumm, doch im dritten Anlauf zeigte der Schiedsrichter schliesslich auf den Elfmeterpunkt. Und so traf Rrudhani - nach einem Foulspiel von Serge Müller am Kosovaren - in der 37. Minute zur verdienten Halbzeitführung in die rechte Torecke, während Schaffhausen nicht einen einzigen zwingenden Abschluss zu verbuchen hatte und vor dem Seitenwechsel auch noch den Ausfall von Challenge-League-Torschützenkönig Rodrigo Pollero (14 Treffer) verkraften musste.

Ausgeglichenes Spiel im zweiten Durchgang

Dennoch war das Spielgeschehen im zweiten Umgang ausgeglichen. Plötzlich war Aarau-Keeper Simon Enzler mehrfach gefordert, liess sich aber durch Yassin Maouche (58.), Bujar Lika (65.) und Ivan Prtajin (90.) nicht bezwingen. Auf der Gegenseite vergab der FCA durch Balaj (67./76./86.) und die eingewechselten Marco Aratore (73.) und Kevin Spadanuda (81.) ebenfalls diverse Chancen, was sich in der Endabrechnung jedoch nicht mehr rächen sollte.

Wichtiger Sieg im Kampf um den Barrage-Platz

Die Schützlinge von Cheftrainer Stephan Keller schliessen mit diesem kapitalen Erfolg im eigenen Stadionn zu den Munotstädtern auf und bleiben somit im Rennen um den Barrage-Platz. Am Dienstagabend (18.00 Uhr) folgt ein weiteres Highlight im Brügglifeld mit dem Cup-Viertelfinale gegen den Ligarivalen aus Winterthur.

Matchtelegramm: FC Aarau - FC Schaffhausen 1:0 (1:0) Brügglifeld. - 5 Zuschauer. - SR: Kanagasingam - Tor: 37. Rrudhani (Foulpenalty) 1:0.

Aarau: Enzler; Giger, Thiesson, Bergsma, Conus; Balaj, Hammerich (80. Schwegler), Jäckle, Rrudhani (71. Spadanuda); Almeida (71. Aratore), Stojilkovic (89. Gashi).

Schaffhausen: Da Costa; Krasniqi (75. Mozzone), S. Müller, Neitzke, Mujcic (75. A. Müller), Lika; Rodriguez (82. Padula), Hamdiu (82. Vukasinovic), Maouche; Pollero (34. Del Toro), Prtajin.

Bemerkungen: Aarau ohne Schindelholz (krank), Peralta, Qollaku, Thaler, Verboom (alle verletzt), Avdyli, Caserta, Hajdari und Hasani (alle nicht im Aufgebot). Schaffhausen ohne Bislimi, Kastrati, Menezes, Saipi, Sarr (alle verletzt), Bajrami, Berglas, Djoulou, Furrer und Wick (alle nicht im Aufgebot). - 67. Treffer von Almeida wegen Abseits annulliert. 94. Treffer von Schwegler wegen Abseits annulliert. - Verwarnung: 30. Stojilkovic (Unsportlichkeit).

Das sind die Stimmen zum Spiel:

Stimmen zum Spiel: FC Aarau-FC Schaffhausen (3.4.21) Youtube/FC Aarau