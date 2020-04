Masken und Desinfektionsmittel liegen bereit: Trainingsstart für FCA-Coach Patrick Rahmen «eine Erlösung»

Jahrelang hat FCA-Präsident Alfred Schmid nach einem Nachfolger gesucht. Und jetzt, wo dieser mit Philipp Bonorand bereitsteht, verschiebt Corona die Stabübergabe an der Klubspitze bis auf Weiteres. Ursprünglich geplant war die Generalversammlung der FC Aarau AG am 26. Mai, dies hat sich nach den jüngsten Ankündigungen des Bundesrats (Versammlungsverbot bis 8. Juni) wohl erledigt. Gemäss AZ-Infos könnte die GV nun im September über die Bühne gehen. An dieser soll neben der Wahl von Bonorand zum Präsidenten Nico Barazetti als Neumitglied in den Verwaltungsrat gewählt werden. Zudem ist es die Bühne des Abschieds des langährigen Führungsduos Alfred Schmid und Roger Geissberger.