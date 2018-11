Es ist dieser Tage nicht einfach, einen Termin mit Marvin Lier zu vereinbaren. Der Handballnationalspieler hat alle Hände voll zu tun, pendelt von Training zu Training, von Spiel zu Spiel. So bedarf es schon einer glücklichen Fügung, dass wir ihn kurzfristig in der Go Easy-Arena in Siggenthal Station treffen können, wo er gerade mit seinen Nati-Kollegen trainiert. Der Hallenboden ist nach dem zweistündigen Training voller Flecken, unter den Füssen klebt das Harz. Die Tribüne ist leer, die Deckenlampen sind aus. Ganz anders wird sich die Halle präsentieren, wenn Lier am 5. Dezember hierher zurückkehrt. Im Cupviertelfinal trifft er auf seinen Ex-Verein, den TV Endingen. Die Fans werden ihn wohl mit offenen Armen empfangen. Nicht nur wegen seiner Endinger Vergangenheit, sondern weil Marvin Lier gerade so etwas wie der Mann der Stunde im Schweizer Handball ist.

Liers derzeitigem Lauf in Worten einigermassen gerecht zu werden, gestaltet sich schwierig. Viel besser lässt er sich in Zahlen ausdrücken. Der linke Flügelspieler des NLA-Spitzenvereins Pfadi Winterthur trifft in der Liga nach Belieben. Im Topscorer-Ranking ist Lier dem Zweitklassierten mit 81 Toren bereits 17 Treffer voraus. Im Schnitt trifft er achtmal pro Partie. Daneben ist er ein sicherer Penaltyschütze, hat bei 36 Versuchen erst sechsmal verschossen. Das entspricht einer Erfolgsquote von über 80 Prozent. Macht Lier in diesem Stil weiter, wird er die Saison als Torschützenkönig abschliessen. Eine Auszeichnung, auf die er nicht um jeden Preis hinarbeitet. «Zu sagen, dass es mir nichts bedeuten würde, wäre aber falsche Bescheidenheit», fügt er an.