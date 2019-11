Marco Schneuwlys Wiedergeburt: Der FC Aarau und der FC Winterthur trennen sich im Brügglifeld 2:2

Was zeichnete Marco Schneuwly in früheren Jahren und in seiner Zeit als Goalgetter aus? Der Torinstinkt! Der Fribourger stand in heissen Szenen vor dem gegnerischen Gehäuse fast immer am richtigen Ort.

Und so schoss er in den knapp 14 Super-League-Jahren bei den Young Boys, Thun, Luzern und Sion insgesamt satte 103 Tore. Zuletzt wurde es allerdings immer ruhiger um Schneuwly. Mehr noch. Der 34-Jährige geriet beim FC Aarau wegen seiner Ladehemmung in den vergangenen eineinhalb Jahren je länger, je mehr ins Kreuzfeuer der Kritik.

Am Freitagabend im Brügglifeld war der Mittelstürmer des FC Aarau wieder einmal die grosse Nummer. Die ganz grosse Nummer sogar! Seine zwei Abstauber-Tore in der 25. und 63. Minute sicherten dem FC Aarau ein 2:2 und damit einen Punkt.

Mit etwas mehr Kaltblütigkeit

Nun ist es nicht so, dass der FC Aarau diesen Punkt gestohlen hat. Nein! Aber der FC Winterthur hätte das Spiel mit etwas mehr Kaltblütigkeit schon in den Startminuten entscheiden müssen. Nach etwas mehr als einer Viertelstunde hätten die am Anfang voll auf Offensive eingestellten Gäste 3:0 führen können, wenn nicht müssen.

Der FC Winterthur also dominierte im Brügglifeld vor 2613 Zuschauern die Startphase, ja er spielte den in der Anfangsphase unkonzentrierten, ja wirren Gegner buchstäblich an die Wand. Luka Sliskovic vergab nach zehn Minuten die erste Grosschance für die Zürcher.

Fünf Minuten später gelang dem Österreicher im Dress der Zürcher das 1:0. Kurze Zeit später scheiterte Davide Callà mit einem Abschlussversuch aus kürzester Distanz an Nicholas Ammeter. Und dann war es erneut Callà, der im 18-jährigen Torhüter des FC Aarau, Nicholas Ammeter, seinen Meister fand.

Aarau verschläft auch den Beginn der zweiten Halbzeit

Und was machte eigentlich der FC Aarau? Zu Beginn nichts! Es dauerte bis zur 25. Minute, ehe die Mannschaft von Trainer Patrick Rahmen ein Lebenszeichen von sich gab. Dann aber ging die Post ab. Olivier Jäckle lancierte auf der rechten Seite Raoul Giger, der zur Mitte flankte. Stefan Maierhofer markierte im Fünfmeterraum Präsenz.

Das sagen Doppeltorschütze Marco Schneuwly und Cheftrainer Patrick Rahmen zum 2:2 gegen den FC Winterthur: