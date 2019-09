Es ist nicht überliefert, wie gross das Grinsen auf Stefan Maierhofers Gesicht war, als er irgendwann in der Nacht auf Sonntag einschlief. Aber Fakt ist: Der Samstagabend im Stadion Brügglifeld war einer ganz nach Maierhofers Geschmack. Als hätte der «Major» höchstpersönlich auf dem Regiestuhl Platz genommen.

Unter der Woche gab es intern und medial verbale Haue für den extrovertierten Sturmriesen, der in der laufenden Saison noch kein Tor und keinen Assist vorweisen konnte. Hat Maierhofer diesen Pieks gebraucht? Scheint so. Jedenfalls steht da gegen Schaffhausen nicht der gleiche Maierhofer auf dem Platz, wie in den Spielen zuvor. Weil er sich gegen die Munotstädter auf seine Kernkompetenzen beschränkt, angesichts des fortgeschrittenen Alters (37) ein kluges Vorgehen: Kopfballduelle gewinnen, im Strafraum Präsenz markieren und dem Gegner wehtun. Resultat: Zwei Tore. Das erste – typisch Maierhofer – im Rückwärtslaufen per Kopf; das zweite nach starker Vorarbeit von Misic.

Die Fussballgötter meinen es an diesem Abend gut mit Maierhofer, servieren ihm weitere Grosschancen, von denen er einige fahrlässig vergibt. Was die Genugtuung natürlich kein bisschen schmälert: Seine Auswechslung nach 76 Minuten zelebriert Maierhofer in vollen Zügen, klatscht auf dem Weg zur Ersatzbank mit zahlreichen Kinderhänden ab und springt für ein Bad in der Menge sogar über die Spielfeld-Absperrung.