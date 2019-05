22. Minute: Irgendwie gelangt der Schuss von Linus Obexer trotz Gegenwehr der Neuenburger in den Strafraum und zu Varol Tasar. Sein Kopfball findet den Weg zum Tor zwar nicht, aber dafür den zu Stefan Maierhofer. Der grossgewachsene Österreicher nickt unter die Latte ein. 1:0 für den FC Aarau.

34. Minute: Stefan Maierhofer trifft den Ball nicht richtig, Charles Pickel kommt zu spät, also schnappt sich Varol Tasar die Kugel und gibt sie nach links an Petar Misic weiter. Misic sieht Laurent Walthert auf sich zukommen und gibt wieder an Tasar ab. Walthert hat keine Chance den Schuss von Tasar noch zu erwischen. 2:0 für den FC Aarau.