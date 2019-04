Der HSC Suhr Aarau verliert Spiel 2 der Playoff-Viertelfinals bei Wacker Thun mit 18:27. HSC-Cheftrainer Misha Kaufmann muss damit an seinem 35. Geburtstag den 1:1-Ausgleich in der Serie hinnehmen. Die nächste Gelegenheit, ihn zu beschenk, bietet sich seiner Mannschaft bereits am Ostersonntag in Spiel 3 (Anpfiff: 16 Uhr).