Luzern will für Alounga tief in die Tasche greifen: Warum der FC Aarau über einen Verkauf seines Sturmjuwels nachdenkt

Angemerkt sei zum Finanziellen: Wer denkt, ein Super-League-Verein zahle einem Challenge-League-Verein eine Million oder mehr für einen Spieler, ist entweder ein Fantast oder sieht in Alounga den neuen Messi. Im Frühling 2019 hat Servette für Varol Tasar rund 500'000 Franken bezahlt, der damals Topskorer des FC Aarau war. Alounga hingegen kommt bislang auf fünf Tore in 30 Challenge-League-Einsätze, 21 davon als Einwechselspieler.

Unverkäuflich? Nur Vereine wie Bayern München, Real Madrid oder Manchester City setzen einem Spieler diesen Stempel auf. Das neue Konzept des FC Aarau, künftig stark auf Eigengewächse zu setzen, ist auch ein Geschäftsmodell: Talent ausbilden –> verkaufen –> Geld reinvestieren in neue Spieler und in die Ausbildung der nächsten Talente. Es gibt für jeden Spieler eine finanzielle Schmerzgrenze. Diese dürfte bei Alounga wegen drei Gründen hoch sein: Er ist a) der einzige Stossstürmer im Kader, b) ein Aushängeschild der eben erst gestarteten Strategie als regionaler und nachhaltiger Ausbildungsklub und c) steht dem FC Aarau trotz Corona-Einbussen finanziell das Wasser nicht bis zum Hals, so dass er sein Tafelsilber verscherbeln müsste.

Davon überzeugt sind auch die Verantwortlichen beim FC Luzern. Vor einigen Tagen wurde bekannt, dass die Innerschweizer zu der grossen Gruppe von Alounga-Interessenten gehören. «Es laufen Gespräche», sagt Burki am Rande des Cupspiels gegen Wil, näher will er gegenüber der AZ nicht darauf eingehen. Doch die Tatsache, dass immer noch verhandelt wird, spricht dafür, dass Luzern bereit ist, für Alounga viel Geld zu bezahlen. Von einer Ablösesumme im hohen sechsstelligen Bereich darf man ausgehen, sollte es zum Transfer kommen. Zudem wird sich der FCA eine Beteiligung an der Summe sichern, für die Luzern den Spieler dereinst allenfalls weiterverkaufen wird.

Alounga selber steckte bis Samstagmitternacht wegen Kontakts zu einer mit Corona infizierten Person in Quarantäne. Zeit, sich über seine Zukunft Gedanken zu machen, hatte er genug: Er würde in Luzern mehr verdienen und käme in ein sportlich kompetitiveres Umfeld als in Aarau. Doch wer den 18-Jährigen näher kennt, fragt sich, ob sein immer noch kindliches und scheues Wesen in Aarau, wo er Ort und Leute seit Jahren kennt, in den nächsten Monaten nicht besser aufgehoben ist als in Luzern, wo er einer von vielen sein und dem gnadenlos Konkurrenzkampf ausgesetzt sein wird.

In den nächsten Tagen, vielleicht schon am Montag, könnte der Deal über die Bühne gehen und Alounga ein FCL-Profi werden. Die Ablösesumme müsste der FC Aarau direkt reinvestieren in einen Ersatz. Eher sogar in zwei neue Stürmer: Denn ganz vorne ist die Personaldecke auch dann dünn, wenn Alounga in Aarau bleiben sollte.