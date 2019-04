Wie weiter an der Spitze des Aargauischen Fussballverbandes nach dem Rücktritt von Präsident Hans Aemisegger? Die Statuten sehen vor, dass vorerst der bisherige Vizepräsident Luigi Ponte den Vorsitz übernimmt.

Zu den turbulenten, vergangenen Wochen sagt Ponte: «Erst einmal möchte ich Hans Aemisegger trotz allem für seine Verdienste um den Aargauer Fussball danken. Aber jetzt muss Ruhe einkehren: Der AFV muss wieder seinen Job machen. Das heisst: Den Spielbetrieb organisieren und für die Vereine Bindeglied zu Behörden und Politik sein. Wir vom Verband müssen für die Klubs immer ein Ohr haben – egal, um was es geht.»

Die nächsten Wochen stünden im Zeichen, das verlorene Vertrauen von Sponsoren, Vereinen und Politik zurückzugewinnen. «Ich werde viel unterwegs sein und Gespräche führen. Mir ist ganz wichtig, dass wir alle Baustellen, die sich in den vergangenen Wochen und Monaten aufgetan haben, sauber wieder schliessen können. Einfach Gras über die Baustellen wachsen zu lassen, wäre falsch." Ponte erlaubt sich einen Seitenhieb gegen Vorgänger Aemisegger: "Zu was Nicht-Kommunikation führen kann, hat die jüngste Vergangenheit ja gezeigt.»

Ponte wird in den nächsten Tagen mitunter das Gespräch mit Jürg Widmer suchen, mit dem sich Aemisegger wegen einem Kompetenzgerangel im Nachwuchsprojekt «Kicker Talents» verkracht hatte – Widmer arbeitet seither nicht mehr als «Kicker Talents»-Projektleiter.

Bleibt Ponte dauerhaft?

Am Donnerstagabend findet die erste Vorstandssitzung unter Pontes Leitung statt. Anwesend neben Ponte sind die verbliebenen AFV-Vorstandsmitglieder Armando Granzotto und Maurice Besson – denn mit Aemisegger ist am Dienstag auch Richard Zwicker aus dem Gremium ausgetreten. Was ist Pontes erste Massnahme? «Geschäftsführer Hannes Hurter und sein Mitarbeiter Jonas Manouk sollen ihre Kündigungen widerrufen - das hat höchste Priorität.» Damit sei die Basis gelegt, dass die Alltagsarbeiten wieder erledigt werden und nebenbei der Neustart in Angriff genommen werden kann.

Ponte wird den Aargauischen Fussballverband sicher bis am 9. August als Interimspräsident führen. Dann findet in Turgi die nächste ordentliche Delegiertenversammlung statt. Entweder sucht und findet Ponte bis dahin einen neuen Präsidenten oder er steigt selber in den Wahlkampf. Interesse am Amt hat Ponte jedenfalls schon angemeldet.

Ob er selber oder ein anderer – wichtiger statt das «Wer» sei gemäss Ponte das «Wie»: «Der Aargauische Fussballverband hat sich in den vergangenen Jahren eine nationale Vorbildfunktion erarbeitet. Dieser Ruf hat zuletzt leider gelitten, das ist sehr bitter. In Zukunft muss es uns gelingen, so schnell wie möglich wieder positive Schlagzeilen schreiben.»