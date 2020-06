Losglück für Zweitligist: FC Lenzburg erhält Startplatz beim Schweizer Cup

Der AFV vergab am Dienstagnachmittag Plätze für den Schweizer Cup in fünf Kategorien per Losentscheid, da neben dem Betrieb der Ligen auch der Aargauer Cup abgebrochen wurde.

Mit dem FC Schöftland, dem FC Lenzburg und dem FC Wettingen sind damit gleich drei Aargauer Vertreter aus dem Amateur Fussball beim Schweizer Cup vertreten. Den Klubs könnte dabei ein Duell gegen den FC St. Gallen, den FC Basel oder den FC Aarau winken.

Nebenbei wurde vom Verband auch noch die Paarung für den Kick-off am 14. August ausgelost: Wie es der Zufall so will, kommt es zum Start in der regionalen 2. Liga zur Derby-Partie zwischem dem FC Suhr und dem FC Gränichen.