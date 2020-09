Lösungen gefunden: So bringen der FC Aarau und der FC WInterthur die Fans zum Sitzen

Dass die Swiss Football League bis zuletzt stark dafür lobbyierte, dass in der Challenge League auch bei Spielen mit mehr als 1000 Zuschauern Stehplätze erlaubt sind, lag an zwei Klubs: am FC Winterthur und am FC Aarau. Beide Klubs hatten vor Corona an ihren Heimspielen einen stolzen Zuschauerschnitt von rund 3500, gemessen daran aber nur wenige Sitzplätze: 1700 (Winterthur) und 1187 (Aarau). Die vom Bundesrat beschlossene Sitzplatzpflicht in beiden Profiligen bedrohte die beiden Klubs finanziell: Wollen die je gut 2000 Saisonkarten-Inhaber ihr Geld zurück, wenn ihnen der Besuch der Spiele nicht garantiert werden kann?

Anfang September begann ein Wettlauf mit der Zeit – verbunden mit vielen Fragen wie: Sitzplatz gleich Sitzschale? Braucht es eine Baubewilligung? Was kostet die Umrüstung? Ist letztlich die Beibehaltung der 1000er-Grenze sinnvoller?

Vor dem Direktduell am zweiten Spieltag der neuen Saison geben beide Klubs grünes Licht: Sofern die Behörden in den nächsten Tagen auf die mündliche die schriftliche Erlaubnis für die jeweiligen Pläne geben, werden auf der Schützenwiese und im Brügglifeld ab Oktober die Tore für mehr als 1000 Zuschauer geöffnet.