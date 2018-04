Das sind elf Gegentore in drei Spielen. Die fünf Gegentreffer in Vaduz innert etwas mehr als einer halben Stunde haben eines in aller Deutlichkeit gezeigt: Kassieren die Aarauer mal einen Treffer, fällt das Team auseinander. Nach Rückschlägen fehlt es den Spielern an Charakterstärke, Leidenschaft und Herzblut. Sie sind nicht bereit, für den FC Aarau Gras zu fressen und durchs Feuer zu gehen.

Viel Pech und individuelle Fehler

Defensiv liess der FC Aarau in dieser Saison also viele Wünsche offen. Noch schlechter ist die Bilanz des FC Wohlen, der in 27 Partien sage und schreibe 69 Treffer kassierte. Das ist ein Wahnsinn!

Was sind die Gründe für das schlechte Abwehrverhalten? «Wir bekommen einfach zu viele blöde Tore», sagt Trainer Ranko Jakovljevic. «Es sind oft individuelle Fehler, die uns in Schieflage bringen. Diese Fehler sind auf Unkonzentriertheit und mangelnde Erfahrung zurückzuführen. Ich muss allerdings auch sagen, dass in den vergangenen Wochen viel Pech mit im Spiel war.»

Es droht der peinliche Schlusspunkt

Pech hin, Pech her; was die Aargauer Challenge-League-Klubs in dieser Saison zeigen, ist resultatmässig und leistungsmässig enttäuschend. Nach dem freiwilligen Abstieg ist der FC Wohlen seit Wochen im Besitz der roten Laterne und dürfte diese auch nicht mehr loswerden.

Und der FC Aarau grüsst in der Tabelle von Rang sechs. Sollten Wil und Chiasso im letzten Viertel der Meisterschaft auf Touren kommen, ist sogar der Absturz auf Rang acht möglich. Es wäre der peinliche Schlusspunkt auf eine Saison voller Pleiten, Pech und Pannen.