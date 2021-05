Lockerungen

Praktisch alle Spieler, Trainer, Betreuter, Klubangestellte und Personen aus dem nahen Umfeld der Profimannschaft des FC Aarau haben ihre erste von zwei Corona-Impfungen erhalten. Abgesehen von denjenigen, die sich seit Beginn der Pandemie auf natürliche Weise infiziert haben und als solche die gleichen Erleichterungen geniessen wie Geimpfte. Geimpft wurde vergangene Woche nach dem letzten Spieltag - mit Absicht: Das Risiko, dass bei einer Impfung während der Saison ein Spieler wegen Nebenwirkungen ausfällt, war zu gross. Umso mehr, als dass der FCA bis zum Schluss um die Barrage spielte. Die zweite Impfung werden die Spieler rund um den Trainingsstart am 21. Juni erhalten. Möglich war das gleichzeitige Impfen aller Akteure dank der Partnerschaft mit der Sportklinik "Altius" in Rheinfelden. Gemäss AZ-Informationen haben sich alle FCA-Akteure impfen lassen. Einerseits, um das Ansteckungsrisiko auf ein Minimum zu senken. Andererseits wegen der Regel, dass in der nächsten Saison bei einem positiven Coronafall innerhalb einer Mannschaft nur noch in Quarantäne muss, wer nicht geimpft ist.