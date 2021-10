Reinach Ehepaar Blatter eröffnet Tenniscenter – auch Federers Vater gehörte zu den Gästen

Vor zwei Wochen haben Freddy und Monica Blatter-Simmen sich in Oberentfelden verabschiedet, am Samstag haben sie das frisch sanierte Tenniscenter in Reinach eröffnet. Mit dabei war allerlei Prominenz, allen voran Roger Federers Vater Robert.