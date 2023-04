3:0-Führung verspielt und dann doch noch 4:3 gewonnen: Der FC Aarau siegt in dieser Saison erstmals gegen Lausanne-Ouchy und rückt bis auf sieben Punkte an den Barrage-Platz heran. Avdyli, Fazliu und Vladi brachten die Aarauer bis zur 34. Minute 3:0 in Führung. Und nachdem der FCA diesen Vorteil innerhalb von einer Viertelstunde verspielt hatte, schoss Vladi in der 68. Minute doch noch den Sieg heraus.