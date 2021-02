Nachholspiel in Zürich - Traumstart für Aarau dank Stojilkovic

Der FC Aarau tritt in Zürich zum Nachholspiel gegen den Grashoppers Club Zürich an. Die Partie sollte ursprünglich bereits Ende Januar stattfinden, musste aber aufgrund starker Regenfälle und dem unbespielbaren Rasen verschoben werden. Gegen den Leader der Challenge League wollen die Aarauer den ersten Dreier der Rückrunde einfahren und damit den Anschluss an die Tabellenspitze wahren. Ab 18:00 Uhr können Sie die Partie hier im Liveticker verfolgen.