Zwei Wochen nach dem 3:0-Auswärtssieg in Wil trifft der FC Aarau heute Nachmittag im Brügglifeld auf seinen Angstgegner und Tabellen-Vorletzten Vaduz. Schafft er dabei, was ihm seit fast sieben Monaten nicht mehr gelungen ist? Ein zweiter Sieg in Folge? Im AZ-Liveticker erfahren Sie es ab 14.15 Uhr.