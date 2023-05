Jetzt live: Valon Fazliu trifft wieder und Aarau führt in Vaduz 1:0

Mit einem Auswärtssieg gegen Angstgegner Vaduz kann der FC Aarau bis auf einen Punkt an den Barrageplatz 3 heranrücken. Verfolgen Sie im AZ-Liveticker, ob die seit sechs Spielen ungeschlagenen Aarauer auch in Liechtenstein zu Punkten kommen und weiter auf den Aufstieg in die Super League hoffen dürfen.