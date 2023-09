Jetzt live: Ausgleich in Neuenburg – gelingt dem FC Baden die nächste Überraschung?

Nach dem ersten Sieg in dieser Saison reist der FC Baden mit frischgestärktem Selbstvertrauen in die Westschweiz. Dort will der Challenge-League-Aufsteiger bei Neuchâtel Xamax die nächsten Punkte eintüten. Verfolgen Sie die Partie live im Ticker.