Spielabsage Wegen starken Regenfällen: Spiel zwischen Aarau und GC muss verschoben werden und findet auch nicht am Samstag statt Der geplante Knüller zwischen dem FC Aarau und Leader GC konnte nicht angepfiffen werden. Der Rasen im Letzigrund war am Freitagabend aufgrund stundenlangem Regen unbespielbar. Wann die Partie nachgeholt wird, ist noch nicht bekannt.

FCA-Coach Stephan Keller prüft die Platzverhältnisse im Letzigrund. freshfocus

Um 20.20 Uhr macht Schiedsrichter Sven Wolfensberger die entscheidende Geste: Der Berner kreuzt die Arme und schüttelt den Kopf – kein Spiel an diesem Abend! Die Entwässerungsanlage im Rasen des Stadion Letzigrund ist chancenlos gegen die Regenmassen. Folge: In den Strafraumen und an den Aussenlinien springt der Ball nicht mehr auf. Wolfensberger: «Eine faire Partie ist unmöglich. Und auch die Verletzungsgefahr für die Spieler ist einfach zu gross. Die Absage ist alternativlos.»

Sandro Burki hat Verständnis für die Spielabsage. freshfocus

Dieser Meinung sind auch die Verantwortlichen von GC und dem FC Aarau. «Schade», so FCA-Sportchef Sandro Burki, «wir haben uns sehr auf dieses Spiel gefreut. Aber unter diesen Umständen ist ein Anpfiff undenkbar.»

Die grosse Frage nun: Wann wird das Spitzenspiel nachgeholt? Direkt nach Wolfensbergers «Njet» macht das Gerücht die Runde, dass tags darauf, also am Samstagabend, angepfiffen werden soll. Doch so einfach dürfte es nicht werden: Auch am Samstag ist im Raum Zürich Dauerregen angesagt. Ob gespielt werden kann, dürfte erneut bis kurz vor Anpfiff fraglich sein.

Sandro Burki, Philipp Bonorand und Stephan Keller beraten sich am Spielfeldrand. freshfocus

Mit dieser Unsicherheit am Samstag erneut nach Zürich reisen? Im FCA-Lager ist die Skepsis gross. Mehr noch: In den Augen der Gästen sollte das Spiel nicht mehr an diesem Wochenende stattfinden. Denn bereits am kommenden Dienstag empfängt der FCA im heimischen Brügglifeld den FC Schaffhausen, die Vorbereitung auf diese Partie wäre erheblich gestört.

Nach einigen Diskussionen erfolgt dann noch am Freitagabend der erwartete Entscheid: Das Spiel findet am Samstag nicht statt. Der neue Termin wird in den nächsten Tagen bestimmt.