Jetzt live: Harmloser Auftritt in Kriens – kann sich der FCA in der zweiten Hälfte steigern?

Der FC Aarau ist mit zwei Niederlagen denkbar schwach in die Rückrunde gestartet. Will der FCA den Anschluss an die Spitze nicht verlieren, muss nun gegen den SC Kriens endlich gepunktet werden. Verfolgen Sie die Partie ab 19:00 Uhr bei uns im Ticker.